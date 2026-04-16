Bắt Võ Văn Toàn và Lưu Thị Thanh Huyền SN 1989

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 4/4, tại đường Văn Đức Giai (thuộc khối 17 Hưng Bình, phường Thành Vinh), Công an phường Vinh Phú bắt quả tang Võ Văn Toàn (sinh năm 1989), trú tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 01 gói ni lông chứa 2,775 gam ma túy.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, qua mở rộng điều tra, Công an phường Vinh Phú tiếp tục bắt giữ Trương Tài Tuệ (sinh năm 1991), trú tại phường Trường Vinh.

Đối tượng Võ Văn Toàn, Lưu Thị Thanh Huyền, Trương Tài Tuệ tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Qua đấu tranh, xác định Tuệ là người cung cấp số ma túy trên cho Toàn bán nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Trương Tài Tuệ từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi. Đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện giao dịch mua bán ma túy nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ma túy được Tuệ cất giấu trong hộp giấy, đánh dấu ký hiệu riêng để phân biệt loại và số lượng. Khi có khách đặt mua, Toàn đi giao "hàng", để ma túy tại địa điểm đã hẹn trước rồi thông báo cho người mua đến nhận.

Trước đó, vào khoảng 22h15 phút ngày 3/4, tại đường Ngư Hải (phường Thành Vinh), Công an phường Vinh Phú bắt quả tang Lưu Thị Thanh Huyền (sinh năm 1989), trú tại khối Trung Mỹ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá có trọng lượng 0,140 gam. Đáng chú ý, đối tượng này có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an phường Vinh Phú củng cố hồ sơ, phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.