HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Võ Hoàng Kha sinh năm 1988

Chi Chi |

Võ Hoàng Kha bị bắt giữ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Võ Hoàng Kha (SN 1988) trú thôn Đông Lâm, xã An Nhơn Tây về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý.

Theo điều tra của Công an phường Bình Định: Do đang nợ anh Bùi Ngọc A (SN 1978) trú thôn Tráng Long, xã An Nhơn Tây 34 triệu đồng và không có khả năng trả nên Kha tung tin gian dối với anh A rằng mình đang sở hữu xe mô tô BKS 81M1-132.60, hiệu Honda SH.

Bắt Võ Hoàng Kha sinh năm 1988- Ảnh 1.

Ảnh: CA tỉnh Gia Lai

Chiếc xe này Kha đang cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở phường An Nhơn Tây với số tiền 15 triệu đồng. Khi nghe Kha tung tin, vì muốn Kha trả tiền nợ cho mình nên anh A muốn mua xe mô tô để trừ nợ. 

Lúc này, Kha thỏa thuận với anh A đưa thêm 15 triệu đồng để Kha lấy xe đang cầm cố và bán cho anh A trừ nợ. Việc thỏa thuận này diễn ra tại một quán cà phê ở phường Bình Định. Sau khi nhận số tiền trên từ anh Bùi Ngọc A, Võ Hoàng Kha không có động thái liên hệ với người đang cầm cố xe để chuộc xe như thỏa thuận mà sử dụng số tiền 15 triệu đồng để đánh bạc và thua hết. 

Cơ quan Công an cũng đã làm rõ chiếc xe mà Võ Hoàng Kha cầm cố không phải xe của Kha mà là xe của bạn gái mình. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt tạm giam giáo viên Trần Đình Duy
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

Gia Lai

bắt giữ

khởi tố

công an

đối tượng lừa đảo

chiếm đoạn tài sản

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại