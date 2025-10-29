Bắt Võ Hoàng Kha sinh năm 1988

Ngày 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Võ Hoàng Kha (SN 1988) trú thôn Đông Lâm, xã An Nhơn Tây về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý.

Theo điều tra của Công an phường Bình Định: Do đang nợ anh Bùi Ngọc A (SN 1978) trú thôn Tráng Long, xã An Nhơn Tây 34 triệu đồng và không có khả năng trả nên Kha tung tin gian dối với anh A rằng mình đang sở hữu xe mô tô BKS 81M1-132.60, hiệu Honda SH.

Ảnh: CA tỉnh Gia Lai

Chiếc xe này Kha đang cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở phường An Nhơn Tây với số tiền 15 triệu đồng. Khi nghe Kha tung tin, vì muốn Kha trả tiền nợ cho mình nên anh A muốn mua xe mô tô để trừ nợ.

Lúc này, Kha thỏa thuận với anh A đưa thêm 15 triệu đồng để Kha lấy xe đang cầm cố và bán cho anh A trừ nợ. Việc thỏa thuận này diễn ra tại một quán cà phê ở phường Bình Định. Sau khi nhận số tiền trên từ anh Bùi Ngọc A, Võ Hoàng Kha không có động thái liên hệ với người đang cầm cố xe để chuộc xe như thỏa thuận mà sử dụng số tiền 15 triệu đồng để đánh bạc và thua hết.

Cơ quan Công an cũng đã làm rõ chiếc xe mà Võ Hoàng Kha cầm cố không phải xe của Kha mà là xe của bạn gái mình. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.