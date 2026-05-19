Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Hồng Khanh SN 1991

Ngày 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng tuần tra Công an phường Phước Long đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 2003), ngụ phường Phước Long về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma t/úy đá) được đối tượng cất giấu trong người.

Làm việc tại cơ quan Công an, Thành khai nhận số ma túy trên mua của Võ Hồng Khanh (SN 1991) với giá 500 nghìn đồng để sử dụng.

Công an tiến hành khám xét nơi ở của Võ Hồng Khanh (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Hồng Khanh, phát hiện và thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy. Đối tượng Khanh khai nhận hành vi bán ma túy cho Thành và nguồn gốc ma túy mua từ đối tượng lạ trên địa bàn.

Hiện Công an phường đang tạm giữ hình sự đối tượng Thành để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt giữ Võ Hồng Khanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy (Methamphetamine)

Công an phường Phước Long khuyến cáo người dân tuyệt đối nói không với ma túy dưới mọi hình thức; Không tò mò, không thử dù chỉ một lần đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy.

