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Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Hưng SN 2007

Duy Anh
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Bị can Thạch Hưng bị cáo buộc trộm cắp số tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thạch Hưng (SN 2007, trú tại xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Hưng SN 2007 để điều tra về số tiền 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Thạch Hưng (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó vào khoảng 06 giờ 30 phút ngày 27/8, bà T.T.L. (55 tuổi, địa chỉ ấp Loan Mỹ, xã Ngãi Tứ) điều khiển xe máy chở cháu ngoại đi học.

Đến khoảng 07 giờ 30 phút cùng ngày, bà L. về nhà thì phát hiện mất nhiều tài sản gồm vàng và tiền với tổng tài sản bị mất khoảng hơn 1 tỷ đồng. Sau khi phát hiện, bà đến công an xã Ngãi Tứ trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an xã Ngãi Tứ tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Qua quá trình rà soát, xác minh Công an đã phát hiện đối tượng Thạch Hưng có biểu hiện nghi vấn thực hiện vụ trộm cắp tài sản nhưng hiện đối tượng đã bỏ trốn, không có ở địa phương.

Đến ngày 4/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện và tiến hành bắt giữ được đối tượng tại một khách sạn trên địa bàn phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng Công an thu giữ một số tài sản của bị hại trên người đối tượng và di lý về tỉnh Vĩnh Long. Qua quá trình lấy lời khai và khám xét khẩn cấp tại nhà Thạch Hưng ở ấp Loan Mỹ, xã Ngãi Tứ, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều tài sản của bị hại.

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Hưng SN 2007 để điều tra về số tiền 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ qua quá trình khám xét (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Qua đấu tranh, Thạch Hưng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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