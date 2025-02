Công an tỉnh Quảng Nam ngày 8/2 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Thanh Hiền (sinh năm 1999, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức sử dụng thông tin, danh tính của người khác để tham gia chơi biêu, hụi online và chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định tháng 02/2024, Trần Nguyễn Thanh Hiền bắt đầu tham gia chơi biêu/hụi online với một số chủ biêu tại tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam với đối tượng Trần Nguyễn Thanh Hiền - Ảnh: CA Quảng Nam



Nhận thấy việc tổ chức các hội biêu online đơn giản, thiếu kiểm soát, Trần Nguyễn Thanh Hiền đã nảy sinh ý định sử dụng thông tin cá nhân, danh nghĩa của người khác tham gia chơi biêu để chiếm đoạt tiền.

Theo đó, từ đầu tháng 5/2024 đến giữa tháng 7/2024, Trần Nguyễn Thanh Hiền đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác nhau, tham gia chơi tổng cộng 28 phần biêu thuộc 17 dây biêu do một chủ biêu tại Quảng Nam tổ chức.

Sau khi đấu biêu, trúng biêu và lĩnh biêu tất cả các phần biêu đã tham gia, Hiền dừng việc đóng biêu chết, xoá tài khoản Zalo và chặn mọi liên lạc với chủ biêu. Với thủ đoạn trên, Trần Nguyễn Thanh Hiền đã chiếm đoạt của chủ biêu tại Quảng Nam tổng cộng 696.173.000đ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.