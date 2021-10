Bắt trạm phó trạm kiểm lâm “nhận hối lộ” để lâm tặc vào khu bảo tồn khai thác gỗ

Chiều 13/10, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Thế Cao (SN 1981, Trạm phó Trạm số 5 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar) và Hoàng Công Nhật (SN 1978, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Trong đó, bị can Nhật được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.



Theo điều tra ban đầu, Hoàng Công Ý (SN 1974, Trạm trưởng Trạm 3 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân, tổ chức xâm hại đến rừng. Tuy nhiên, lợi dụng việc được phân công này, Ý đã bàn bạc với Cao để cho nhóm đối tượng Ma Khanh (SN 1984, trú tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ thì Cao đồng ý.

Theo đó, nhóm của Ma Khanh đã vào tiểu khu 618, 622 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn, rồi vận chuyển ra khỏi rừng, bán được hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Sau đó, Ý đã gọi điện nhờ em trai mình là Hoàng Công Nhật đi tới tỉnh Phú Yên gặp Ma Khanh 2 lần để nhận tổng số tiền 35 triệu đồng. Nhận được số tiền này từ Ma Khanh, Nhật đưa lại cho Ý và được Ý cho 2 triệu đồng. Đồng thời, Ý đưa cho Cao 4 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ phá rừng nói trên, vào cuối tháng 4/2021, cơ quan chức năng đã khởi tố 37 bị can (cùng trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản". Trong đó, bắt tạm giam 18 bị can, 19 bị can cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 22/7, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với Hoàng Công Ý về tội "Nhận hối lộ".