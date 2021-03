"Bắt thóp" siêu trộm

Ngày 26-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970), trú tại khối 13, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội danh trộm cắp tài sản.

Đây chính là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập công sở, trường học và nhà văn hóa trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong suốt gần một năm qua, gây ra 37 vụ trộm cắp tài sản, khiến dư luận hết sức hoang mang, lo lắng.



Tên trộm kỳ lạ

Từ đầu tháng 3-2020, Công an huyện Nghi Xuân liên tiếp nhận được trình báo của một số trường học, nhà văn hóa và trụ sở ủy ban trên địa bàn, về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm tối lẻn vào phá khóa, lấy đi nhiều tài sản như máy chiếu, âm li, loa thùng…

Đối tượng Đặng Công Nguyên tại Cơ quan CSĐT

Vào cuộc điều tra, trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vì kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp rất chuyên nghiệp, hầu như không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường, kể cả hình ảnh nếu thu lại được qua hệ thống camera an ninh thì cũng rất nhạt nhòa.

Qua xâu chuỗi dấu vết hiện trường các vụ trộm cắp tại các công sở trên địa bàn, manh mối đầu tiên về chân dung đối tượng đã được phác họa, nhờ hình ảnh camera an ninh tại một trường mầm non ghi lại được.



Dù không rõ nét, song khớp nối với các dữ liệu ít ỏi từ những vụ trộm trước đó, trinh sát xác định các vụ đột nhập công sở này đều do một người thực hiện. Đây là kẻ rất chuyên nghiệp, thông thạo hoặc ít ra cũng có thời gian nghiên cứu địa bàn rất kĩ lưỡng trước khi ra tay thực hiện.

Ngay sau đó, danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, đặc biệt là liên quan đến các tội danh như cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật… trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã được rà soát để theo dõi, đấu tranh.

Tuy nhiên, quá trình sàng lọc, các đối tượng này đều có bằng chứng ngoại phạm. Lúc này, trinh sát quyết định mở rộng địa bàn điều tra, phối hợp với công an các địa bàn lân cận như Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh và các huyện giáp ranh của tỉnh Nghệ An là TP Vinh, Hưng Nguyên, TX. Cửa Lò…

Bất ngờ là tại các địa phương này, cùng thời điểm tại huyện Nghi Xuân xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, cũng bị kẻ xấu đột nhập các trường học, phá khóa lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Trong đó, tại huyện Đức Thọ xảy ra 6 vụ, Thị xã Hồng Lĩnh xảy ra 2 vụ, nhưng đến nay vẫn chưa thể khép hồ sơ vì chưa tìm được manh mối về thủ phạm.

Trong khi đó, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cũng cho thấy, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh xảy ra tình trạng công sở, trường học bị trộm đột nhập để trộm cắp tài sản, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Các vụ trộm này có cùng đặc điểm là bị kẻ gian lợi dụng đêm tối để đột nhập, tại các địa điểm bị trộm ở xa khu dân cư, vắng người qua lại và không có bảo vệ trông coi. Trong đó, tại Nghệ An, địa bàn thường xuyên xảy ra mất trộm là các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai.

Đặng Công Nguyên viết thư sám hối tại Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh



Nghiên cứu phương thức, đặc điểm của các vụ trộm, trinh sát nhận định, các vụ trộm cắp tài sản nói trên đều do một đối tượng thực hiện. Thế nhưng, việc đối tượng sau khi thực hiện các vụ "đột vòm", lấy đi các tài sản có giá trị rồi biến mất trong đêm, không hề để lại bất cứ dấu vết gì đã khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có lúc tưởng chừng như rơi vào bế tắc.



Thượng úy Phan Anh Đồng, Phó đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Nghi Xuân cho biết: Sau nhiều tháng trời ròng rã truy vết đối tượng nhưng không mang lại kết quả, địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh tương đối rộng, có thời điểm lại phức tạp về ANTT nên rất khó để khoanh vùng đối tượng.

Tuy vậy, lật lại hồ sơ các vụ án, có một chi tiết khiến Công an huyện Nghi Xuân lưu tâm, đó cũng chính là nút thắt để tháo gỡ bế tắc. Đó là vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương diễn ra vào tháng 7-2014.

Lật lại hồ sơ cho thấy, thời điểm nói trên, đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970) trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh lợi dụng đêm tối đã lẻn vào trường trộm cắp một bộ máy vi tính. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, trước khi bị bắt, Nguyên đã 4 lần bị kết án tù về cùng tội danh trộm cắp tài sản.

Cụ thể, năm 1992, Đặng Công Nguyên trộm cắp tài sản, bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và thụ lý án 7 năm tù. Năm 2000, ngay khi vừa mãn hạn tù được một thời gian, đối tượng này tiếp tục xộ khám với án phạt 4 năm cũng với tội danh cũ.

Hết án, đối tượng lấy vợ, sinh con nhưng không chí thú làm ăn, tiếp tục hành nghề “hai ngón” và phải vào tù thêm 2 lần nữa trước khi gây ra vụ đột nhập vào trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương để trộm máy vi tính.

Sự việc sau đó được Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra, Đặng Công Nguyên bị bắt, bị tòa án kết án 40 tháng tù giam.

Một cán bộ Công an huyện này cung cấp thêm thông tin, trước thời điểm đối tượng Nguyên bị bắt, trên địa bàn huyện Thanh Chương nói riêng và một số địa phương khác của tỉnh Nghệ An, rộ lên nạn mất cắp trong công sở, song đối tượng chỉ thừa nhận vụ trộm tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, với vật chứng là bộ máy vi tính. Còn các vụ đột nhập công sở khác, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Nghi vấn Đặng Công Nguyên có thể là thủ phạm chính trong các vụ trộm trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua, ngay lập tức một mũi trinh sát đã lần tìm đến hộ khẩu đăng ký của Nguyên để tìm hiểu về đời sống của đối tượng kể từ khi đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương vào năm 2017.

Ra tù, Nguyên không sống ở TP Vinh theo như trong đăng ký thường trú mà cùng vợ con sinh sống tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò. Dù không nghề nghiệp nhưng theo người dân địa phương, gia đình Đặng Công Nguyên có cuộc sống tương đối sung túc. Hành tung của đối tượng này cũng không rõ ràng, có những thời điểm vắng nhà liên miên, cuộc sống thường ngày ít khi giao tiếp với xóm giềng.

Từ những dữ liệu, chứng cứ thu thập được, xác định đối tượng Nguyên là nghi can số 1 trong các vụ trộm công sở trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua, Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án để đấu tranh, lên kế hoạch bắt giữ.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình đấu tranh chuyên án, đối tượng là người ngoại tỉnh, địa bàn hoạt động lại rất rộng, bị hại sợ ảnh hưởng nên cũng trình báo thiếu trung thực. Ngoài ra, đối tượng là một kẻ trộm cắp rất chuyên nghiệp, với nhiều thủ đoạn, mánh khóe để xóa dấu vết sau khi hành sự. Cùng với đó, y có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an.

"Sám hối" ở tuổi 52

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Trưởng ban Chuyên án cho biết thêm, qua nghiên cứu, phân tích hồ sơ quá khứ của đối tượng, yêu cầu đặt ra đối với Ban chuyên án là phải bắt được quả tang, cùng với tang chứng, vật chứng cụ thể thì mới đấu tranh, khai thác được.

Để làm được điều này, một tổ trinh sát bí mật ém tại khu vực nhà riêng của đối tượng để theo dõi nhất cử, nhất động.

Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, đến đêm ngày 10-3-2021, trinh sát phát hiện Nguyên chuẩn bị một cái giá để đồ, gắn phía sau yên xe máy BKS 37B2-137.40, đến tầm 6 giờ tối lặng lẽ chạy xe ra khỏi nhà. Biết đối tượng chuẩn bị hành sự, trinh sát lập tức báo về xin ý kiến chỉ đạo để phá án, mặt khác bám sát đối tượng không để mất dấu vết.

Công cụ gây án của đối tượng



Ra khỏi nhà, Đặng Công Nguyên chạy xe qua cầu Cửa Hội, sang phía tỉnh Hà Tĩnh. Vừa đi, đối tượng vừa rất cảnh giác, thường xuyên ngoảnh lại phía sau và quan sát xung quanh xem có ai bám đuôi không. Ngoài ra, để tránh bị camera an ninh nhà dân phát hiện, Nguyên cố tình chạy vòng vèo qua nhiều ngõ xóm.

Tầm 20 giờ cùng ngày, đối tượng đi vào một nghĩa địa ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân để giấu xe máy, sau đó mang theo đồ nghề đã chuẩn bị sẵn men theo ruộng lúa, đi bộ khoảng 2km đến nhà văn hóa thôn Thuận Hợp, phá khóa đột nhập vào bên trong lấy đi 3 chiếc loa thùng và một bộ máy vi tính thì bị các trinh sát trong Ban chuyên án ập vào, bắt quả tang.



Đại úy Nguyễn Công An, Phó đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Nghi Xuân thông tin thêm, xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, lì lợm và có thừa chiêu thức để đối phó với cơ quan điều tra nên Ban chuyên án đã từng bước áp dụng nghệ thuật đấu tranh, khai thác đối tượng theo kiểu mưa dầm, thấm lâu, tác động vào tâm lý, tư tưởng của đối tượng là chính nên chỉ sau một thời gian ngắn, Đặng Công Nguyên đã thừa nhận là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh trong suốt thời gian hơn một năm qua.

Sau 9 ngày bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Nghi Xuân, Đặng Công Nguyên đã khai nhận tất cả hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngoài ra, Nguyên còn khai nhận thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại công sở, trường học; trong đó trên địa bàn huyện Nghi Xuân là 9 vụ, huyện Đức Thọ 7 vụ và Thị xã Hồng Lĩnh 3 vụ.

Tang vật thư giữ được trong chuyên án



Tại Nghệ An, đối tượng cùng với đồng bọn đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn Hưng Nguyên, TP Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Thị xã Hoàng Mai. Ngày 19-3 vừa qua, trước khi được đưa đi tạm giam theo quy định, đối tượng Đặng Công Nguyên đã viết tâm thư để sám hối. Nội dung bức thư có đoạn:



"… Đối với những người phạm tội như tôi, lại là người ngoại tỉnh vì thế tôi cảm thấy áy náy với lương tâm với bản thân mình qua thời gian phạm tội trên địa bàn huyện Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh cùng Nghệ An nói chung.

Qua đây cho tôi thấy một bài học đắt giá cho bản thân tôi khi sa vào con đường phạm tội. Tôi cứ nghĩ mình là kẻ cặn bã tột cùng của xã hội nhưng vào đây lại được đối xử quá tử tế và nhân đạo. Vì vậy tôi đã cảm nhận được điều đó nên tôi đã tự nguyện khai báo những tội lỗi mà mình đã gây ra trong thời gian qua.

Vậy tôi mong muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi sâu sắc nhất với ban lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân và toàn thể người dân, học sinh huyện Nghi Xuân nói riêng và người dân tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An nói chung… tôi đã tỉnh lại chút bản thân con người của tôi để tôi hướng thiện làm lại con người mới, sau này mãn hạn tù tôi sẽ là người chồng, người bố tốt của các con tôi, là công dân tốt cho cộng đồng và xã hội".