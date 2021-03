Tên trộm 4 tiền án chuyên đá xế với chiêu dán băng keo đổi biển số

Ngày 21/3, Công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ Trần Tâm Đăng (SN 1981, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.



Trước trình báo của nạn nhân ở Phú Nhuận bị mất trộm xe, tất cả các nạn nhân đều cho hay từ camera ghi nhận được đối tượng nghi vấn, có điều cùng một chiếc xe mà nghi can điều khiển nhưng biển số xe lại có nhiều chi tiết khác nhau.

Sau khi nhận trình báo, Công an quận Phú Nhuận điều tra và xác định Đăng là đối tượng tình nghi. Phối hợp với Công an quận 3, Công an quận Phú Nhuận biết thêm chi tiết, Đăng là nghi can gây ra 2 vụ trộm xe ở quận 3 và đang bị Công an quận 3 theo dõi. Đăng có 4 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Trưa 12/3, một vụ “đá xế” nữa xảy ra trước quán cà phê trong hẻm 95/40, Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận, sáng 13/3, thêm một vụ đá xế nữa, cả 2 vụ trộm camera ghi nhận được hình dạng của đối tượng, qua kiểm tra camera, xác định người gây án là Đăng.

Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an quận 3 truy xét và ngày 18/3, một tổ công tác đã bắt được Đăng. Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận là đối tượng gây ra các vụ trộm xe trên.

Theo đó, mỗi lần thực hiện hành vi, Đăng thường dùng băng keo đen thay đổi chi tiết một số số trên biển số xe hòng che mắt camera và những người nghi ngờ Đăng. Sau khi phát hiện mục tiêu, Đăng đem xe của mình gởi gần đó rồi thực hiện hành vi đá xế sau đó thuê xe ôm quay lại hiện trường để lấy xe.