Trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 0525L, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an một số địa phương bắt giữ thêm 3 nghi phạm trong nước có liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới.

Ba người này gồm Giàng Seo Phử và vợ là Sùng Thị Sơ (cùng SN 2003, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994, ở phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu, nhóm này từng tham gia vận hành đường dây lừa đảo người Việt tại Campuchia, sau đó nhanh chóng trở về nước trước khi lực lượng chức năng Việt Nam xuất cảnh phối hợp với phía bạn triệt phá sào huyệt tội phạm ở khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot.

Phử, Sơ, Hiếu (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Việc bắt giữ 3 nghi phạm trên được đánh giá là kết quả mở rộng quan trọng của Chuyên án 0525L – chuyên án do Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và cơ quan chức năng Campuchia đấu tranh, triệt phá vào tháng 6/2025.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã bắt tổng cộng 66 người, trong đó có 59 người bị bắt tại Campuchia và 7 người bị bắt tại Việt Nam.

59 người được di lý về Công an tỉnh Lai Châu hôm 31/10. (Ảnh: CACC)

Theo tài liệu điều tra, ba người này trong đường dây tổ chức lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh công an, quân đội, nhân viên giao hàng hoặc dùng mạng xã hội kết bạn, tán tỉnh để chiếm đoạt tài sản.

Chúng hoạt động có tổ chức, phân cấp chặt chẽ, nhắm tới hàng nghìn người trong nước. Số tiền chiếm đoạt được ước tính trên 300 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhóm người có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.