Bắt thanh niên xông vào nhà 1 phụ nữ lúc 4 giờ sáng

Công an TP Đà Nẵng chiều 4/7 cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Tấn An (29 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) chỉ vài giờ sau khi dùng dao kề cổ một phụ nữ để cướp tài sản tại nhà riêng ở xã Thăng Bình.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng 3/7, chị Nguyễn Thị T. (42 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) vừa thức dậy thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang, cầm dao kề vào cổ đe dọa. Đối tượng yêu cầu chị T. giao nộp toàn bộ tài sản, nếu không sẽ "ra tay". Quá sợ hãi, chị T. đã đưa cho đối tượng một túi xách chứa khoảng 10 triệu đồng và thêm khoảng 2 triệu đồng tiền lẻ tìm được trong nhà. Sau khi cướp được tiền và túi xách, đối tượng tiếp tục uy hiếp chị T. để mở cửa tẩu thoát. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, chị T. đã đến Công an xã Thăng Bình trình báo vụ việc.

Công an làm việc với nghi phạm Trần Tấn An - Ảnh: CA Đà Nẵng

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy vết đối tượng. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Tấn An là nghi phạm thực hiện vụ cướp.

Tại cơ quan công an, An khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rạng sáng 3/7 đã đi dạo trên Quốc lộ 1A tìm tài sản để trộm cắp. Phát hiện cửa tầng 2 nhà chị T. không khóa, An đã đột nhập vào trong. Khi phát hiện chị T. trong nhà vệ sinh, An đã lấy một con dao (dài khoảng 30cm) ở khu bếp để khống chế, cướp tài sản. Sau khi gây án, An vứt bỏ dao, cởi áo khoác rồi về nhà, chôn giấu số tiền cướp được phía sau nhà.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.