Bắt thanh niên xâm hại tình dục bạn nhậu ở Lâm Đồng

THIÊN TRANG |

Sau hơn 20 giờ bỏ trốn, Đinh Bạt Ngọc bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để điều tra hành vi xâm hại tình dục đối với chị Đ.M.N.Q.

Đinh Bạt Ngọc bị bắt vì xâm hại tình dục bạn nhậu tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nghi phạm Đinh Bạt Ngọc bị lực lượng công an bắt giữ sau khoảng 20 giờ thực hiện hành vi vi phạm. Ảnh: CACC

Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng , Công an xã Đam Rông 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, thường trú tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục đối với một phụ nữ.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15h ngày 11/9, chị Đ.M.N.Q (thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên địa bàn xã Đam Rông 1 để ăn nhậu , trong đó có Đinh Bạt Ngọc.

Khoảng 30 phút sau, Đinh Bạt Ngọc đi về trước. Sau đó, chị Q về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1 thì phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng.

Lúc chị Q mở cửa nhà, Ngọc theo vào nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại đối với chị Q.

Sau khi thực hiện hành vi, Ngọc đã rời khỏi hiện trường. Chị Q trình báo vụ việc tới Công an xã Đam Rông 1.

Nhận được tin báo, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt Ngọc. Khoảng 20 giờ sau, Ngọc bị lực lượng công an bắt giữ tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

