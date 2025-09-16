HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

T.Trực |

Trong lúc thu gom các thùng rác, nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đã tử vong.

Khoảng 3 giờ sáng 16-9, khi dọn dẹp vệ sinh tại khu vực ngã 3 Hà Thành, thuộc thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà phát hiện 1 thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Ngay lập tức, nhân viên công ty đã thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Công an xã Sơn Hạ đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ khu vực và phối hợp với các lực lượng để tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra vụ việc.

Công an xã Sơn Hạ khuyến cáo người dân nếu có thông tin liên quan cung cấp cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án “giết người” xảy ra 40 năm trước: Nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ?
Tags

phát hiện

sơ sinh

tỉnh Quảng Ngãi

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại