Bắt tay hãng xe Trung Quốc, Chủ tịch Vũ Văn Tiền chính thức khởi công nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên, công suất 120.000 xe/năm

Sáng ngày 30/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến thăm và làm việc tại Dự án Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam (GEL – O&J) đặt tại Khu công nghiệp Hưng Phú.

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL – O&J có tổng vốn đầu tư 319 triệu USD, quy mô hơn 380.000 m², được triển khai trong hai giai đoạn từ năm 2025 đến 2029. Khi hoàn thiện, nhà máy sẽ có công suất thiết kế 120.000 xe/năm, bao gồm đầy đủ các hạng mục sản xuất chính như hàn, sơn, lắp ráp, kiểm định chất lượng và đường thử đạt chuẩn châu Âu.

Dự kiến, dự án sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đồng thời đóng góp quan trọng vào ngân sách và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên ghi nhận và đánh giá cao tầm quan trọng của dự án đối với chiến lược phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh khẳng định, Hưng Yên luôn coi trọng các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng phát triển bền vững. Chính quyền tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa về hạ tầng, thủ tục hành chính và điều kiện thi công để dự án được triển khai đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, việc xây dựng nhà máy tại Hưng Yên là một bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của thương hiệu. Doanh nghiệp cam kết đầu tư lâu dài, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, áp dụng dây chuyền sản xuất thông minh, tự động hóa cao và hướng đến mục tiêu “Sản xuất tại Việt Nam – Vì người dùng Việt Nam”.

Chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của chính quyền địa phương với một dự án công nghiệp xanh mang tầm khu vực. Sự hiện diện của nhà máy ô tô GEL – O&J không chỉ góp phần đa dạng hóa ngành công nghiệp hỗ trợ và sản xuất ô tô trong nước, mà còn tạo cú hích lớn cho ngành công nghiệp “Made in Vietnam” vươn tầm quốc tế.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện giai đoạn 1, nhà máy sẽ tiến hành lắp ráp và thử nghiệm những mẫu xe đầu tiên vào năm 2026, hướng đến xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, các mẫu xe thuộc thương hiệu Chery được mở bán gồm Omoda C5 (539 triệu-669 triệu đồng), Jaecoo J7 (799-959 triệu đồng).



