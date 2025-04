Bắt tạm giam Võ Minh Tiến - kẻ mạo danh "Giám đốc Phòng CSGT"

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Minh Tiến (30 tuổi), trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành về hành vi can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành các quyết định đối với Võ Minh Tiến (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3/2023, Tiến tự xưng là "Giám đốc Phòng CSGT" với 2 người dân ngụ ở huyện Tiểu Cần. Đối tượng hứa có thể giới thiệu công việc cho 2 người này ở cơ quan giao thông, nâng hạng giấy phép lái xe không cần phải thi và lấy được biển số xe đẹp.

Tin tưởng, các bị hại đã đưa tiền cho Tiến để được giúp đỡ. Khi bị hại yêu cầu đến cơ quan Công an để làm giấy chứng nhận đăng ký xe thì Tiến nhiều lần hứa hẹn; bị hại đến cơ quan Công an hỏi thăm thì biết được đối tượng Tiến không phải lực lượng Công an và giấy tờ mà đối tượng Tiến đưa là không hợp lệ nên trình báo cơ quan Công an.

Qua làm việc Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và Cơ quan Cảnh sát điều tra chứng minh được Võ Minh Tiến có hành vi gian đối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền là 133 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.