Tối 25/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào ngày 20/01, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Minh (sinh năm 1984, trú tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Chu Văn Minh từng xuất cảnh sang Myanmar lao động trái phép, quá trình này Minh được một số chủ công ty yêu cầu tìm và đưa người tiếp tục sang Myanmar làm việc. Với mỗi người đưa sang làm việc tại Myanmar, Minh được hứa hẹn sẽ được trả khoảng 10 triệu đồng.

Đối tượng Chu Văn Minh - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Công an xác định, trong thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 01/2023, thông qua mạng xã hội, Chu Văn Minh đã tuyên truyền, rủ rê và tổ chức cho nhiều người trú tại địa bàn huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xuất cảnh sang Myanmar làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đến tháng 12/2023, Minh và số người Minh đưa đi Myanmar được Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng giải cứu trở về địa phương.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Vì vậy, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị công dân nào liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng Chu Văn Minh hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng 0973518969) để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Cơ quan CSĐT đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.