Bắt tạm giam và tìm bị hại của Lê Thanh Hồng

Ngày 13/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam bị can Lê Thanh Hồng (sinh năm 1973, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư AVISA (địa chỉ: 250 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương) và Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Đạt Phát (địa chỉ: số 10-12 Nhữ Đình Hiền, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, Lê Thanh Hồng đã đưa ra thông tin gian dối về dự án bất động sản do Công ty Cổ phần đầu tư AVISA làm chủ đầu tư (chưa được cơ quan chức năng chấp thuận) để rao bán, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Đối tượng Lê Thanh Hồng (Ảnh: Bộ Công an).

Để đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý vụ án được khách quan, chính xác, triệt để, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương, địa chỉ số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương (điều tra viên Phạm Duy Hưng - 0975.357.157; điều tra viên Đoàn Văn Linh - 0975.788.895) để được giải quyết.