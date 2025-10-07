Bắt tạm giam Trương Văn Mỹ và Dương Đức Tài

Ngày 7/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Mỹ (SN 1986, quê Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (SN 1988, trú tại phường Xóm Chiếu, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo điều tra, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 1/10/2025, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Mỹ và Tài đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán nước uống đóng bình giả (loại 18,5 – 20 lít) mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Hai bị can Mỹ và Tài nghe tống đạt các quyết định. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua vỏ bình nước chính hãng đã qua sử dụng, sau đó bơm nước máy sinh hoạt hoặc nước uống giá rẻ vào bên trong. Tiếp đó, chúng đặt mua màng co, tem nhãn giả mạo trên mạng internet để hoàn thiện sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Những bình nước “giả danh” này sau đó được bán cho các tiệm tạp hóa với giá từ 38.000 – 40.000 đồng/bình, thấp hơn so với giá sản phẩm thật, nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan công an cảnh báo, việc sử dụng nước uống đóng chai không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Người dân nên mua hàng tại các đại lý, cửa hàng uy tín, đồng thời kiểm tra kỹ tem nhãn, bao bì và niêm phong trước khi sử dụng.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm nghi ngờ là hàng giả hoặc cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, người dân cần tố giác ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.