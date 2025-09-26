HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam Trần Thị Vân

Chi Chi |

Trần Thị Vân bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Vân (SN 1990, trú tại tổ 9, thôn Miếu Bông, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Thị Thu Thuỷ (SN 1988, trú tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong năm 2024 tại địa bàn huyện Hòa Vang (cũ), TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng Vân có dấu hiệu tham gia, giúp sức.

Bắt tạm giam Trần Thị Vân - Ảnh 1.

Chân dung Trần Thị Vân. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả điều tra xác định: Vân đã cùng Thuỷ lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt của 06 bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

