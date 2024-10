Bắt tạm giam Trần Thị Diễm Hương

Ngày 30/10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Diễm Hương, sinh năm 1995 (trú tại ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định từ khoảng tháng 02 đến tháng 10 năm 2022, bị can Hương đứng ra mở 05 dây hụi tháng (mỗi dây từ 01 đến 05 triệu đồng) cho 65 lượt thành viên tham gia tổng cộng 95 chân hụi.

Bị can Trần Thị Diễm Hương. Ảnh: Công an huyện U Minh Thượng

Theo "quy định" do Hương đặt ra, mỗi lần khui hụi, Hương được nhận hoa hồng từ 500 ngàn đến 2,5 triệu đồng tùy theo số tiền huy động được, chủ hụi trực tiếp đến nhà gom tiền của hụi viên, người đi làm ăn xa thì chuyển khoản, nếu không đóng kịp thì chủ hụi thu thêm lãi 01%/ngày từ gốc là số tiền phải đóng.

Trong quá trình làm chủ hụi, bị can Hương nhiều lần tự tự ý khui hụi khống và chiếm đoạt tổng cộng gần 400 triệu đồng của hụi viên để tiêu xài cá nhân sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.