Bắt tạm giam Trần Lâm Thanh Phong SN 1992

Ngày 17/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú tại phường An Phú, TP HCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú tại 83/1B Long Thới, phường Lái Thiêu, TP HCM) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022, Nguyễn Hữu Chí quen biết một người tên là Duy. Đến tháng 5/2024, Duy đặt vấn đề để Chí làm cộng tác viên quảng cáo, trực tiếp làm con dấu, tài liệu giả cho Duy trên Facebook.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Hữu Chí và Trần Lâm Thanh Phong (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Sau khi nhận lời, Nguyễn Hữu Chí đã sử dụng tài khoản Facebook không chính chủ để đăng tải quảng cáo nhận làm giấy tờ giả. Duy sử dụng trực tuyến trên ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh để hướng dẫn Chí trực tiếp làm giấy tờ, con dấu giả và gửi cho Chí nhiều loại máy móc, mẫu phôi nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Từ các đơn đặt hàng thông qua mạng xã hội, Chí sử dụng máy tính để làm các tài liệu giả đã có mẫu sẵn, sau đó in thành tài liệu, văn bản, chứng chỉ theo yêu cầu và tự đóng hàng tự gửi đi bằng tên của một người khác. Lợi nhuận mà Chí và Duy thỏa thuận là chia đôi.

Ngoài ra, Chí còn liên hệ với Trần Lâm Thanh Phong và một số đối tượng khác làm công tác viên quảng cáo hoạt động làm giả con dấu, tài liệu trên mạng xã hội.

Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Chí phát hiện nhiều tài liệu, con dấu của các cơ quan, tổ chức (nghi là con dấu, tài liệu giả) và nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ, phôi mẫu… phục vụ cho hoạt động làm con dấu, tài liệu giả của đối tượng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.