Bắt tạm giam trạm trưởng trạm kiểm lâm Nguyễn Văn Lời và chủ hộ kinh doanh Trương Thị Kim Hà

Ngày 20/5, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động kinh doanh, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra một hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, TP.HCM do bà Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ.

Tuy nhiên, do được báo trước thông tin kiểm tra, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã vào kho cất giấu nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Đối tượng Trương Thị Kim Hà cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tại kho cách địa điểm kinh doanh khoảng 20 mét đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc.

Qua giám định, có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để cứu hộ theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Lời (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Lời (SN 1978), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, là người được cử tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ để thông báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý. Đồng thời, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, bà Hà còn liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, ngụ Đắk Lắk) đặt mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Để được hỗ trợ, Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Hà về tội “Đưa hối lộ” và Nguyễn Văn Lời về tội “Môi giới hối lộ”.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cũng như hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật.