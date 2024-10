Bắt tạm giam Tô Văn Khoa

Ngày 28/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Khoa (sinh năm 1992, thường trú thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu, Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng nhưng do tham gia đầu tư tiền ảo (Bitcoin) dẫn đến bị thua lỗ. Sau đó, Khoa dùng nhiều thủ đoạn để lừa người quen với chiêu trò góp vốn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Chân dung Tô Văn Khoa. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước

Tuy nhiên những số tiền vay được Khoa đã tiêu xài cá nhân, mua sắm đồng hồ đắt tiền, xe ô tô và trả nợ. Để không bị phát hiện, Khoa dùng tiền vay của người sau trả bớt nợ cho người vay trước.

Đến nay, tổng số nợ mà Khoa vay của 10 người với số tiền 59 tỷ 162 triệu đồng. Trong đó, người bị Khoa lừa nhiều nhất là 10 tỷ 200 triệu đồng.

Sau khi biết bị Tô Văn Khoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã tố cáo hành vi của Khoa đến cơ quan Công an. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.