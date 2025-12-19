HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam thủ quỹ Vũ Xuân Tiến

Trang Anh |

Được giao nhiệm vụ quản lý tài chính và trực tiếp mang tiền của đơn vị đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhưng Vũ Xuân Tiến đã mang gửi sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân.

Công an tỉnh Ninh Bình chiều ngày 19/12/2025 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến (sinh năm 1972, trú tại xóm 6, xã Quỹ Nhất) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản" theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, với chức trách là Thủ quỹ HTX Nghĩa Lợi, Tiến được giao nhiệm vụ quản lý tài chính và trực tiếp mang tiền của đơn vị đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, đối tượng đã lợi dụng kẽ hở để gửi số tiền này vào sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân.

Vũ Xuân Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau đó, Tiến tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển thẳng vào tài khoản riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân mà không hoàn trả cho HTX. Khi bị đơn vị yêu cầu đối chiếu và bàn giao tiền, Tiến đã khai báo gian dối rằng toàn bộ số tiền vẫn đang được gửi tiết kiệm.

Hành vi này chỉ bị phát giác khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh tại ngân hàng và ghi nhận Vũ Xuân Tiến không còn bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy nã đặc biệt Đinh Văn Kiên sinh năm 2000
Bắt tạm giam thủ quỹ Vũ Xuân Tiến - Ảnh 2.Hé lộ thủ đoạn đặc biệt của bà trùm sinh năm 1995 trong đường dây lừa 3.000 người 7.500 tỷ đồng

Đây là ổ nhóm, đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

công an tỉnh Ninh Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại