Bắt tạm giam thanh niên giật túi vé số của người phụ nữ khuyết tật giữa đêm

Đức Anh |

Một thanh niên ở Gia Lai đã cướp túi vé số, tiền và điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ngồi xe lăn mưu sinh trong đêm.

Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đức (23 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bắt tạm giam thanh niên giật túi vé số của người phụ nữ khuyết tật giữa đêm- Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 25-10, bà Dư Thị Minh (44 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn) điều khiển xe lăn đi bán vé số trên đường Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn. Khi bà Minh dừng lại bên đường, Đức bất ngờ áp sát, giật phăng túi xách rồi bỏ chạy.

Trong túi có 460 tờ vé số trị giá 4,6 triệu đồng, 2,5 triệu đồng tiền mặt cùng một điện thoại di động. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên. Tang vật vụ án cũng được thu hồi để phục vụ điều tra.

