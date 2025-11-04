Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Thanh – Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai (phường Thống Nhất) và Nguyễn Hoàng Giang – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nhật An Gia Lai (phường Diên Hồng). Hai đối tượng bị điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, báo Dân Trí đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện dấu hiệu sai phạm tại hai công ty trên trong quá trình thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành và phân bổ nguồn lực liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Thanh (bìa phải). Ảnh: Báo Gia Lai

VTV dẫn thông tin từ kết quả điều tra xác định, 10 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đã bị làm giả nhằm phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Các giấy tờ này được sử dụng như hồ sơ hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, sai lệch thông tin quản lý môi trường và ảnh hưởng công tác kiểm soát ô nhiễm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở hai công ty, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng, tổ chức liên quan.