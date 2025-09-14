HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam thanh niên 23 tuổi nhiều lần “gần gũi” với bé gái 12 tuổi ở Đồng Nai

Uyên Châu |

Quen biết qua mạng, thanh niên 23 tuổi đã nhiều lần giao cấu với bé gái 12 tuổi ở Đồng Nai.

Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt tạm giam thanh niên 23 tuổi nhiều lần “gần gũi” với bé gái 12 tuổi ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc

Vào đầu tháng 7-2025, Quỳnh và bé T. (12 tuổi) ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai quen biết qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Đến ngày 5-7, Quỳnh rủ cháu T. đi đến lô cao su kế khu tái định cư Long Đức, xã Bình An ngồi tâm sự. Tại đây, Quỳnh đã giao cấu với cháu T.

1 ngày sau đó, do mâu thuẫn với gia đình nên T. đã nhắn tin cho Quỳnh đến đón mình.

Rạng sáng 7-7, Quỳnh đến xã Bình An chở cháu T. về phòng trọ của mình và Quỳnh đã giao cấu với T. Phát hiện sự việc gia đình cháu T. đã làm đơn tố cáo Quỳnh đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình An đã tiến hành bắt Quỳnh. Đối tượng Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

