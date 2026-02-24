Bắt tạm giam "Thắng cọ" sinh năm 1992

Công an tỉnh An Giang thông tin, vào ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hoà tiến hành tuần tra trên đường 3/4 thuộc phường Cam Linh thì phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe mô tô hiệu Exciter màu đỏ đen, chở theo 1 người phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu. Phát hiện vi phạm nên tổ tuần tra đã dừng lại để kiểm tra.

Mặc dù cán bộ tổ tuần tra đã thông báo và yêu cầu người đàn ông xuất trình giấy tờ xe, nhưng đối tượng không xuất trình được, đồng thời có hành vi lớn tiếng, không chấp hành và lao vào đe doạ lực lượng Công an, sau đó, kéo xe ra giữa đường đẩy ngã, mở nắp xăng đốt.

Khi lửa cháy to, đối tượng tiếp tục la hét lớn tiếng rồi cùng người phụ nữ trên bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại hiện trường (Ảnh: Công an An Giang).

Đến chiều cùng ngày, Công an phường Cam Linh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Thắng (tên gọi khác là Thắng cọ), sinh năm 1992, trú tại TDP Thuận Hoà, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hoà.

Được biết, Thắng có 1 tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, vừa ra tù được 6 tháng. Hiện, Cơ quan Công an cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng để tiếp tục mở rộng điều tra.