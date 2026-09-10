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Bắt tạm giam Sơn Sa Rót để điều tra về số tài sản trị giá 1.960.000 đồng

Duy Anh
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Bị can Sơn Sa Rót bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sơn Sa Rót (sinh năm 1997, cư trú ấp Chợ, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long).

Bắt tạm giam Sơn Sa Rót để điều tra về số tài sản trị giá 1.960.000 đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Sơn Sa Rót (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, ngày 23/5, Công an xã Phong Thạnh nhận được tin báo của ông T.H.K (ngụ ấp Bắc Sa Ma, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị mất trộm tài sản là 01 cái mô tơ bơm nước.

Nhận được tin báo, Công an xã Phong Thạnh đã đến hiện trường tiến hành điều tra, xác minh sự việc. Kết quả xác định Sơn Sa Rót là người đã lấy trộm tài sản nên tiến hành mời về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sơn Sa Rót đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Kết quả định giá tài sản tại thời điểm bị mất trộm là 1.960.000 đồng.

Ngoài ra, Sơn Sa Rót có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản đến thời điểm thực hiện hành vi vi phạm chưa được xóa án tích mà còn tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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