HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam Phạm Quốc Cường sinh năm 2000

Duy Anh |

Phạm Quốc Cường và một người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Phạm Quốc Cường, sinh năm 2000, trú tại xã Hương Đô và Trần Anh Tuấn, sinh năm 1994, trú tại xã Phúc Trạch về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Bắt tạm giam Phạm Quốc Cường sinh năm 2000- Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó vào khoảng 20h ngày 10/10, tổ Công tác Công an xã Hương Khê tiến hành kiểm tra lưu trú các nhà trọ trên địa bàn. 

Khi đến kiểm tra tại nhà trọ của chị L. tại xã Hương Khê phát hiện Cường và Tuấn đang thuê trọ tại phòng số 8. Qua công tác trinh sát, Tổ công tác xác định Cường và Tuấn có nhiều biểu hiện nghi vấn là đối tượng sử dụng ma tuý. 

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, xác định Cường và Tuấn dương tính ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 94 viên nén hình tròn, màu hồng (nghi là ma túy hồng phiến).

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận 94 viên nén bị phát hiện và thu giữ là ma tuý hồng phiến, số ma tuý này Cường và Tuấn cất giấu với mục đích sử dụng cá nhân và bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định vào ngày 10/10, Cường và Tuấn đã bán ma tuý hồng phiến 2 người khác. 

Ngày 15/10, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận 94 viên nén màu hồng đã phát hiện và thu giữ là ma tuý Methamphetamine, có khối lượng 9,63 gam.

Bắt tạm giam nhân viên chăm sóc khách hàng Nguyễn Trung Hải

 

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt tạm giam

quốc cường

bắt quả tang

khám xét nơi ở

Hay độc lạ

Phạm Quốc Cường

bắt quốc cường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại