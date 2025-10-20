Bắt tạm giam Phạm Quốc Cường sinh năm 2000

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Phạm Quốc Cường, sinh năm 2000, trú tại xã Hương Đô và Trần Anh Tuấn, sinh năm 1994, trú tại xã Phúc Trạch về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó vào khoảng 20h ngày 10/10, tổ Công tác Công an xã Hương Khê tiến hành kiểm tra lưu trú các nhà trọ trên địa bàn.

Khi đến kiểm tra tại nhà trọ của chị L. tại xã Hương Khê phát hiện Cường và Tuấn đang thuê trọ tại phòng số 8. Qua công tác trinh sát, Tổ công tác xác định Cường và Tuấn có nhiều biểu hiện nghi vấn là đối tượng sử dụng ma tuý.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, xác định Cường và Tuấn dương tính ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 94 viên nén hình tròn, màu hồng (nghi là ma túy hồng phiến).

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận 94 viên nén bị phát hiện và thu giữ là ma tuý hồng phiến, số ma tuý này Cường và Tuấn cất giấu với mục đích sử dụng cá nhân và bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định vào ngày 10/10, Cường và Tuấn đã bán ma tuý hồng phiến 2 người khác.

Ngày 15/10, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận 94 viên nén màu hồng đã phát hiện và thu giữ là ma tuý Methamphetamine, có khối lượng 9,63 gam.