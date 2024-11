Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Phòng

Tối 14/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Hà vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phòng (56 tuổi, nguyên Trưởng thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Nguyễn Văn Phòng thời điểm còn giữ chức vụ Trưởng thôn Hú (Ảnh: Báo Lao động)

Kết quả điều tra xác định: Năm 2016, 2017, Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà quyết toán chi trả tiền cho người dân thôn Hú bị thiếu đất ruộng cơ bản. Nguyễn Văn Phòng tại thời điểm đó là Trưởng thôn Hú, đại diện nhân dân nhận tiền, nhưng sau đó không thông báo Chi bộ, nhân dân, không thực hiện công việc chi trả, chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.