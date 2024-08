Bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Trung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung (66 tuổi), trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đình Trung. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, chỉ tính riêng từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2023, Nguyễn Đình Trung đã soạn thảo, ký trên 105 đơn tố cáo, tố giác về tội phạm, yêu cầu giải quyết tố cáo, tố giác, kiến nghị kết quả giải quyết.



Các đơn này, Nguyễn Đình Trung gửi đến nhiều cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương như Thanh tra Chính phủ; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thanh tra Bộ Công an; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đồng chí Thường trực Thành ủy; Công an, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng…

Đơn cử, liên quan đến vụ án Hồ Thị Nga (50 tuổi), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm của các nạn nhân gồm: Bà Lê Thị H, Hồ Thị Đ, ông Trần M và Trần Viết M (cùng trú phường Hòa Xuân) tố cáo Hồ Thị Nga.

Ngày 25/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án, qua đó xác định “nội dung tố giác của các đương sự trên là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm”.

Cùng thời điểm trên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố ban hành cáo trạng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên bản án hình sự sơ thẩm ngày 23/4/2019 xác định vụ việc tố giác của các đương sự là tranh chấp dân sự nên không đề cập xử lý trong vụ án hình sự.

Ngày 22/10/2019, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Đà Nẵng xét xử tuyên Bản án hình sự phúc thẩm xác định: Nội dung tố giác của các đương sự nói trên đối với Hồ Thị Nga là giao dịch dân sự; đồng thời đề nghị các ông bà trên có quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn.

Mặc dù các bản án đã được cấp có thẩm quyền xét xử công khai, minh bạch và có hiệu lực pháp luật; thế nhưng sau phiên tòa, khi được các đương sự trên tiếp tục ủy quyền cho mình đi sao lục hồ sơ các lô đất để khởi kiện dân sự, Nguyễn Đình Trung mặc dù không được tiếp cận bản gốc hồ sơ, không chứng kiến, không biết việc lập giấy ủy quyền, giấy giao quyền đứng tên đất của bà H, bà Ch, ông M… do cơ quan Nhà nước cấp, nhưng Trung tự cho rằng, các giấy tờ trên đều được làm giả mạo dấu điểm chỉ vân tay nên các vụ việc đều có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Vì lẽ đó, Trung tiếp tục làm nhiều đơn tố cáo, tố giác về tội phạm sai sự thật liên quan đến lãnh đạo phường Hòa Xuân, cán bộ Văn phòng công chứng; thậm chí cả lãnh đạo, cán bộ, cơ quan tiến hành tố tụng về các nội dung như “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, làm sai lệch hồ sơ vụ án”, “giải quyết tố giác về tội phạm trái quy định pháp luật”, “không đưa tang vật vào hồ sơ vụ án, biển thủ tài liệu chứng cứ”… nhằm bao che cho Hồ Thị Nga.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: CACC

Trên cơ sở nội dung đơn tố cáo, tố giác của Nguyễn Đình Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã làm việc với các đương sự đã ủy quyền cho Trung, theo đó, những người này xác nhận không có sự việc các giấy ủy quyền, giấy giao quyền đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư là giả; đồng thời các đương sự cũng xác nhận là không cung cấp thông tin về nội dung các tài liệu trên là giả cho Trung, không ủy quyền hoặc nhờ Trung làm đơn tố giác về tội phạm.

Tiến hành giám định dấu vân tay trên các giấy tờ, tài liệu mà những người đã ủy quyền cho Nguyễn Đình Trung đi sao lục có được để khởi kiện dân sự, kết quả là của cùng một người trên mỗi loại giấy tờ (đúng với bản gốc được cơ quan chức năng lưu giữ - PV).

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định, nội dung Nguyễn Đình Trung tố cáo cho rằng Hồ Thị Nga đã câu kết với cán bộ phường Hòa Xuân làm giả, scan dấu vân tay điểm chỉ của bà H, bà Ch, ông M… trên 7 giấy ủy quyền, giấy giao quyền đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư để chiếm đoạt đất là hoàn toàn sai sự thật…

Các đơn tố cáo của ông Trung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định, có thông báo, hướng dẫn cho ông Trung biết để thực hiện quyền của công dân.

Hành vi trên của Nguyễn Đình Trung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời, hành vi trên còn xâm phạm đến danh dự, uy tín của nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định, hành vi của Nguyễn Đình Trung đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.