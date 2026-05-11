Bắt tạm giam ông chủ buôn bán thịt bò giả ở 2 khu chợ, thu hơn 9 tỷ đồng

Duy Anh
|

Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo nái, ngâm hóa chất cấm, thu lợi hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 11/5, Bộ Công an thông tin, Công an TP HCM vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại phường Bình Trị Đông, TP HCM.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) cầm đầu.

Bắt tạm giam ông chủ buôn bán thịt bò giả ở 2 khu chợ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thái tại cơ quan Công an TP HCM (từ trái sang) - Ảnh: VTV.

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000đ/kg đưa về nhà ở tại phường Bình Trị Đông, cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 200g rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt, sau đó đưa vào máy cắt để cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000đ/kg.

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu, sau đó đưa ra thị trường bán với giá 180.000đ/kg.

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả (từ thịt heo nái) và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất.

Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đưa ra bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn, TP HCM).

Từ tháng 2/2026 đến nay, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP HCM) tham gia sản suất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nêu trên.

Bắt tạm giam ông chủ buôn bán thịt bò giả ở 2 khu chợ - Ảnh 2.

Thịt heo nái được "hô biến" thành thịt bò và bán ra thị trường - Ảnh: Công an TP HCM.

Tại Cơ quan điều tra, Thái và Thắng thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả, biết hóa chất Sodium Metabisulphite bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Từ năm 2024 đến nay, Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất; thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng về tội "Vi phạm qui định về an toàn thực phẩm" quy định Điều 317 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi sản xuất, buôn bán thịt bò giả, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

