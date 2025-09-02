HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam nhân viên Trương Vĩnh Thiên

Duy Anh |

Khi được nhận làm bảo vệ tại một công trình xây dựng trên địa bàn, Thiên đã “rút ruột” tài sản của đơn vị thi công để bán lấy tiền tiêu xài…

Công an Đà Nẵng cho biết, dù mang trên mình 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Trương Vĩnh Thiên (SN 1999), trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không những không tu chí làm ăn mà vẫn “ngựa quen đường cũ”. 

Cơ quan Công an tống đạt quyết định đối với Trương Vĩnh Thiên (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cụ thể, tháng 6/2025, Thiên ký hợp đồng làm bảo vệ tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Hòa Cường. Quá trình làm việc, nhận thấy có sự lỏng lẻo trong việc quản lý vật tư (dây điện) của đơn vị thi công nên đã nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài.

Trước khi hành động, Thiên lên mạng xã hội, tham gia các hội nhóm mua bán, trao đổi vật tư điện, nước để tìm người mua. Sau khi tìm được “đối tác”, thỏa thuận giá cả, đến ca trực đêm gần nhất, Thiên lén lút chiếm đoạt các cuộn dây điện của công trình và mang đi tiêu thụ. 

Trong vòng chưa đầy 2 tháng làm việc tại công trình, Thiên đã nhiều lần trộm cắp, lấy đi 33 cuộn dây điện mới, chưa qua sử dụng, trị giá gần 50 triệu đồng.

Phát hiện tài sản bị thất thoát, đơn vị thi công đã trình báo cơ quan chức năng. Tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, Công an phường Hòa Cường xác định Trương Vĩnh Thiên là nghi phạm đã thực hiện hành vi phạm tội. 

Ngày 27/8, Công an phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Vĩnh Thiên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trí Tiến (SN 1995), trú tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng về cùng hành vi.

