Tạm giam 4 tháng đối với Lương Công Thạnh SN 1985

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Lương Công Thạnh sau khi người này dùng tay, chân đánh khiến một người phụ nữ tử vong.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lương Công Thạnh, sinh năm 1985, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Đối tượng Lương Công Thạnh khai báo tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 30/8, trong quá trình ăn uống tại nhà anh V.Q.V. ở thôn Hòa Tiến 2, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, giữa Thạnh và chị L.T.Tr. (sinh năm 1994) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thạnh đưa chị Tr. về phòng trọ tại thôn 3, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi những người có mặt tại phòng trọ ra về, giữa Thạnh và chị Tr. tiếp tục xảy ra cãi vã. Thạnh dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, mặt và cổ của chị Tr. khiến chị ngã xuống nền nhà và bất tỉnh. Sau đó, Thạnh phát hiện chị Tr. không có phản ứng nên tìm cách sơ cứu và gọi người đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Tr. đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thạnh đến Công an xã Tân Tiến đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lương Công Thạnh về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra từ những mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, sinh hoạt, nhất là khi sử dụng rượu, bia.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động kiềm chế cảm xúc, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn; khi phát sinh tranh chấp, cần bình tĩnh, chủ động tách khỏi tình huống xung đột và tìm kiếm sự hỗ trợ của gia đình, chính quyền hoặc cơ quan Công an. Mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.