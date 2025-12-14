Bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1993

Công an xã Phụ Dực (tỉnh Hưng Yến) cho biết đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và khởi tố Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1993, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25/11/2025, Công an xã Phụ Dực tiếp nhận tin báo của bà N.T.L, sinh năm 1978, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là phong bì mừng trong khi tổ chức đám cưới cho con trai là anh V.K.L, sinh năm 1996, tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực.

Công an xã Phụ Dực đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: CA Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phụ Dực đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, đã xác minh thu thập các tài liệu liên quan, xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1993, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Tại Cơ quan Công an, Sơn khai nhận vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 23/11/2025 trong lúc ăn cỗ đám cưới nhà bà N.T.L, Sơn đã lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L cất tiền mừng trong phòng ngủ để trộm cắp tài sản. Sơn đã tiêu xài cá nhân hết 4.000.000 đồng trong tổng số 9.200.000 đồng mà Sơn đã trộm cắp được.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình tại nhà bà L và tự nguyện giao nộp số tiền còn lại là 5.200.000 đồng, Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định pháp luật và tiến hành trưng cầu giám định số tiền tang vật trong vụ án.

Căn cứ tài liệu xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên có đủ căn cứ xác định hành vi trộm cắp tài sản của Sơn. Ngày 10/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 14/08/1993, HKTT: thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.