Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Chiến sinh năm 1964, thu hồi lại tài sản

Duy Anh |

Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 8 tiền án và 1 tiền sự.

Ngày 3/11, Công an xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã là Nguyễn Quốc Chiến (SN 1964, trú tại thôn Hải An, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh). 

Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Chiến sinh năm 1964, thu hồi lại tài sản- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quốc Chiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 26/10, Công an xã Đường Hoa tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn T. về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe kéo tự chế 3 bánh. 

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Chiến.

 Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và tang vật là chiếc xe kéo đã được thu hồi, hoàn trả cho bị hại. Công an xã Đường Hoa đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng theo quy định của pháp luật.

