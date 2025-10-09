Bắt tạm giam Nguyễn Nhật Trường sinh năm 1997

Ngày 9/10, Công an xã Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Trường (SN 1997, ấp Bình Lâm) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Nhật Trường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 22/11/2024, Trương đến nhà ông H. để thuê xe ô tô tự lái với giá 700 nghìn đồng/ngày, thời hạn thuê đến ngày 10/12/2024.

Sau khi nhận xe cùng giấy tờ đăng ký, kiểm định xe, Trường đã mang phương tiện trên đi cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ ở xã An Phước lấy 120 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Quá trình làm việc, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi. Lợi dụng lòng tin của chủ sở hữu, đối tượng sử dụng giấy tờ xe và CCCD của bị hại để đánh lừa chủ tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tài sản.