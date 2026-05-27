HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam Nguyễn Lam Trường

Tâm An
|

Nam thanh niên từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng, ban ngày đến các nhà thờ giả làm khách tham quan, ban đêm quay lại đột nhập, cạy phá thùng phước sương để trộm tiền.

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Lam Trường (SN 2003, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng (156 Trần Phú, phường Hải Châu) bị kẻ gian đột nhập. Đối tượng đã cạy phá 2 thùng phước sương đặt tại sảnh chính nhà thờ, lấy tiền bên trong rồi rời khỏi hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nghi phạm có sự chuẩn bị trước, hoạt động lưu động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi lưu trú để tránh bị phát hiện.

Từ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) xác định Trường là nghi phạm nên phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Trường, di lý về Đà Nẵng để điều tra.

Đối tượng Nguyễn Lam Trường. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, bước đầu Trường khai nhận, ngày 12/5, thanh niên này bắt xe từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng, thuê phòng tại Khách sạn tại phường Hòa Khánh để lưu trú.

Ban ngày, Trường giả làm khách du lịch, đi đến các nhà thờ, cơ sở tín ngưỡng để quan sát địa hình, nghiên cứu vị trí tài sản. Đêm đến, đối tượng mang theo kiềm, tua vít và nhiều công cụ khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 0h10 ngày 13/5, Trường leo qua hàng rào Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng, đột nhập vào sảnh chính nhà thờ, dùng tua vít cạy phá 2 thùng phước sương rồi lấy toàn bộ số tiền bên trong trước khi tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 23h55 khuya cùng ngày, đối tượng tiếp tục đột nhập Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Quang (01 Xuân Tâm, phường Hải Châu), cạy phá 1 thùng phước sương để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác, không ở lại quá hai ngày nhằm tránh sự truy xét của lực lượng công an.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trường khai đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an đã thu giữ quần áo Trường sử dụng khi gây án, công cụ cạy phá tài sản và nhiều giấy tờ liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tags

công an tỉnh Đắk Lắk

công an TP Đà Nẵng

tỉnh Đắk Lắk

Phòng Cảnh sát Hình sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại