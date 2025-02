Bắt tạm giam Nguyễn Doãn Tống Hoàng Jimmy và đồng bọn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9/10 đối tượng trong 02 nhóm thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Doãn Tống Hoàng Jimmy, Lê Phước Hiệp, Trương Bảo Tâm, Lê Thanh Sang, Đinh Quang Long (cùng SN 2006; cùng trú quận Thanh Khê); Phan Tấn Gia Hưng, Tăng Quốc Minh Hưng và Trần Anh Tuấn (cùng SN 2007).

Riêng đối tượng Trần Anh Đạt (trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 06/02, tại trước số 132 đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), nhóm của Nguyễn Xuân Phong gồm 10 thành viên rủ nhau đi chơi nhân dịp sinh nhật của Phong.

Cả nhóm di chuyển trên đường Lê Duẩn hướng về Điện Biên Phủ thì gặp nhóm củaTrần Anh Đạt, Tuấn, Gia Hưng và Minh Hưng đi trên 2 xe máy nên nẹt pô, tạt đầu xe khiêu khích và tăng ga bỏ chạy.

Không chịu thua, nhóm của Đạt cũng cũng tăng ga, đuổi theo để đánh lại. Khi đến trước số 132 Điện Biên Phủ, nhóm Đạt đuổi kịp và xông vào đánh của nhóm Phong.

Thấy nhóm mình bị đánh, Phong và các thành viên khác dừng lại, dùng nhiều vật dụng để đánh trả. Sự việc đã gây náo loạn và bất an cho người tham gia giao thông.

Nhận được thông tin, Công an quận Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy xét toàn bộ số đối tượng của 02 nhóm tham gia trong vụ việc.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.