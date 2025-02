Bắt khẩn cấp Vũ Phạm Huyền Linh và 4 thanh niên khác

Trước đó, vào khoảng 23h55' ngày 05/02/2025, Tổ 141H Công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La đã phát hiện 01 nhóm gồm 10 nam, nữ thanh niên đi trên 05 xe máy mang theo tuýp sắt và các vỏ chai bia liên tục hò hét, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Công an quận Tây Hồ đã triển khai ngay đội hình truy bắt các đối tượng đồng thời báo cáo Trung tâm chỉ huy 141 CATP Hà Nội và phối hợp với Tổ công tác 141H Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ bắt giữ được 02 đối tượng là N.K.T (SN 2010; trú tại: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm) và Dương Xuân Minh (SN 2007, trú tại: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm). Thu giữ tang vật là 03 thanh tuýp sắt, 01 két đựng 09 vỏ chai bia các loại.

Chân dung các đối tượng

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp các đơn vị điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 06/02/2025, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập, làm việc với 08 đối tượng liên quan, gồm:

Đặng Tuấn Hưng (SN 2007) và Nguyễn Lê Thành Long (SN 2008) cùng trú tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội; Vũ Phạm Huyền Linh (SN 2008, trú tại: Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Thành Nhân (SN 2007, trú tại: Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội); N.H.V (SN 2011, trú tại: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); B.T.T (SN 2010, trú tại: Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); T.N.L (SN 2009, trú tại: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và N.G.T (SN 2010, trú tại: Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau tụ tập mang theo hung khí đi gây rối.

Tang vật công an thu giữ

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được được, ngày 06/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với 05 đối tượng là: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời bàn giao 05 đối tượng dưới 16 tuổi cho gia đình để quản lý, giáo dục.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.