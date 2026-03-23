Bắt tạm giam Nguyễn Bảo Toàn sinh năm 1998

Ngày 23/3, Công an phường Long Phú cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam bị can Nguyễn Bảo Toàn, sinh năm 1998, ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an phường Long Phú, tỉnh An Giang mời Nguyễn Bảo Toàn (Toàn là đối tượng quản lý sau cai nghiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân phường Long Phú, tỉnh An Giang) lên làm việc và xét nghiệm chất ma túy.

Kết quả Toàn dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Lực lượng Công an tống đạt lệnh bắt bị can Nguyễn Bảo Toàn để tạm giam (Ảnh: Công an An Giang).

Làm việc với Cơ quan Công an Toàn đã thừa nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.