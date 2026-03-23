Tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Ngọc Thoa 33 tuổi

Trước đó, vào chiều 20/3, Tổ công tác Công an xã Đại Phước bắt quả tang các đối tượng gồm Huỳnh Thị Ngọc Thoa (33 tuổi) quê TP. Hồ Chí Minh, Võ Thị Phượng (36 tuổi), Nguyễn Văn Tấn (52 tuổi), Lê Hồng Huấn (50 tuổi), Nguyễn Văn Thắm (50 tuổi) cả 4 đều ngụ xã Đại Phước Phạm Thị Oanh (44 tuổi) quê tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Đức Lộc (38 tuổi) quê tỉnh Phú Thọ đang đánh bạc ăn tiền tại một phòng trọ tại xã Đại Phước, sử dụng bộ bài Tây 52 lá, thắng thua bằng tiền mặt.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng cùng nhiều bộ bài đã và chưa qua sử dụng

Việc kịp thời phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thông qua vụ việc, Công an xã Đại Phước kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.