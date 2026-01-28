HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

Trần Thường |

Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28-1, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã điều tra làm rõ và tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam người đánh tài xế ô tô gây rối trật tự công cộng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.
Bắt tạm giam người đánh tài xế ô tô gây rối trật tự công cộng tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ngô Quang Vũ hùng hổ đánh người trên phố, hiện đã bị bắt tạm giam

Trước đó, vào ngày 22-1, anh Nguyễn Văn Tiến (trú thành phố Huế) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, lưu thông trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê).

Khi đến trước số nhà 294 thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Trần Văn Quốc liên quan đến việc tham gia giao thông và có xảy ra xô đẩy.

Thấy vậy, Ngô Quang Vũ là người điều khiển xe máy Exciter Yamaha không gắn biển kiểm soát, chở Trần Văn Quốc đến chặn đầu ô tô của anh Tiến rồi dùng tay, mũ bảo hiểm, đánh vào vùng mặt, vai khiến anh này thương tích.

Do thời điểm xảy ra vụ việc đường đông, gây ra ùn tắc giao thông, Trần Văn Quốc đã can ngăn và đề nghị Vũ rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Tiến, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ để phục vụ công tác điều tra.

