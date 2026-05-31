Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trương Quốc Đạt (sinh năm 2004), Trương Minh Đức (sinh năm 2004), cùng trú tại thôn Tảo Khê, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội và Ngô Thị Như Ý (sinh năm 2006), trú tại thôn Phú Lương Thượng, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định. Từ khoảng tháng 10/2025, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, đồng thời sử dụng hình ảnh, thông tin mang danh nghĩa một ngân hàng nhằm tạo sự tin tưởng đối với người có nhu cầu vay vốn.

Bị can Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý (từ trái qua phải) - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Khi có người dân liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Sau đó, với lý do hoàn thiện hồ sơ giải ngân, các đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng do chúng quản lý. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin quảng cáo cho vay vốn trực tuyến trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích giao dịch và tính pháp lý của đơn vị cho vay.

