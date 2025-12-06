Bắt tạm giam Ngô Thị Hoài Phương

Ngày 5-12, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin trên tờ Dân Trí rằng đã khởi tố và tạm giam một đối tượng nữ về hành vi buôn lậu vàng từ Lào qua biên giới.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 9-11, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Hoài Phương (trú tại xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) có dấu hiệu nghi vấn khi chờ xe bus trước chợ Đông Hà.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Phương cất giấu hai khối kim loại màu vàng có tổng trọng lượng khoảng 515 gam (tương đương gần 13 lượng vàng, với giá trị ước tính gần 2 tỉ đồng) cùng ba hộp pháo hoa nổ.

Chân dung đối tượng Phương. Ảnh: TPO

Báo Tiền Phong dẫn thông tin từ cơ quan công an cho hay đối tượng khai nhận số vàng này là vàng 9999 được mua từ thủ đô Viêng Chăn (Lào). Phương sau đó vận chuyển lén lút qua biên giới bằng đường tiểu ngạch qua sông Sê Pôn, với mục đích mang về Việt Nam để bán kiếm lời.

Đến ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh tạm giam đối tượng Phương để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi buôn lậu.

Hiện vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ các đối tượng liên quan và đường dây vận chuyển vàng lậu qua khu vực biên giới.