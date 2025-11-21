Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Xê (SN 1976, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Thị Xê tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023–2024, thông qua các mối quan hệ xã hội, Võ Thị Xê biết một phụ nữ trú phường Hòa Cường là người kinh doanh, có điều kiện kinh tế và tin tưởng chuyện tâm linh.

Lợi dụng điều này, Xê tự xưng "có căn", có khả năng "phán truyền" để giúp làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, đồng thời bịa đặt chuyện "âm binh quấy phá", "vong theo", "gia đạo ly tán"… nhằm dụ nạn nhân thực hiện nhiều lễ cúng với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định Xê chỉ chi một phần nhỏ để mua lễ, thuê thầy tụng, còn lại chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân.

Hình ảnh "bà đồng" Võ Thị Xê khi thực hiện các nghi thức buôn thần bán thánh

Ngoài ra, cơ quan chức năng làm rõ Xê thường xuyên chiêu mộ những người được xem là "đệ tử con nhan" để "hầu đồng", lợi dụng sự mê tín của họ, trực tiếp tổ chức các nghi lễ biến tướng trong điện thờ do Xê lập trái phép tại nhà (phường Thanh Khê) và nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh, thành.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã khám xét 2 địa điểm liên quan đối tượng này, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, tài liệu và tài sản phục vụ hoạt động phạm tội.

Công an TP Đà Nẵng thông báo ai từng là bị hại của Võ Thị Xê, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc điều tra viên Đặng Minh Trung, số điện thoại 0905.403989, để trình báo.