Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng vụ án Vũ Văn Anh Tú (SN 1994, trú tại số 33/17/46 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) dùng hung khí sát hại mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị C. (SN 1967).

Đối tượng Vũ Văn Anh Tú

Kết quả điều tra xác định, bà Nguyễn Thị C. thường xuyên vay nợ tiền của nhiều người. Hàng tháng, Vũ Văn Anh Tú phải trả một phần nợ lãi cho mẹ. Tú đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng bà C. không nghe nên dẫn đến mâu thuẫn.

Khoảng 23 giờ 45 phút, ngày 3-3-2025, tại khu vực phòng khách, do bực tức, Tú đã dùng kéo đâm mạnh liên tiếp 2 nhát vào vùng đỉnh đầu của bà C.. Cả 2 bị ngã sấp xuống đất, bà C. đã dùng tay ngăn cản và giằng chiếc kéo trên tay Tú. Hai mẹ con vật lộn với nhau khiến giá để cốc uống nước trên kệ tivi bị rơi xuống đất, cốc thủy tinh rơi vỡ ra làm nhiều mảnh. Liền đó, Tú lấy một mảnh vỡ của cốc thủy tinh đâm vào cổ mẹ mình.

Hiện trường vụ án mạng

Chưa chịu dừng lại, Tú còn tiếp tục đánh dã man, dùng mảnh thủy tinh đâm bà C..

Lúc này, phát hiện sự việc, người dân và lực lượng công an phường đã phá cửa để vào nhà và bắt giữ Tú. Mặc dù được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt -Tiệp cấp cứu ngay sau đó nhưng đến 8 giờ 15 phút ngày 4-3, bà C. đã tử vong.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghi truy tố Vũ Văn Anh Tú tội "Giết người", quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ Luật hình sự.