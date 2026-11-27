Sau vụ xô xát, hỗn chiến trước quán karaoke ở Sơn La khiến một người bị thương, Lừ Văn Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lừ Văn Thái (sinh năm 2007, trú tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La) về hành vi liên quan đến vụ Gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cửa quán Karaoke 05, thuộc tổ 19, phường Tô Hiệu ngày 19/11/2026.

Đối tượng Lừ Văn Thái. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Tô Hiệu tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào khoảng 0h ngày 19/11/2026. Xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke, hai nhóm khoảng hơn 10 thanh niên đã xảy ra cãi vã, đuổi đánh nhau, sử dụng dao và các hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam 9 bị can.

Là đối tượng liên quan đến vụ án, tuy nhiên ngay sau khi xảy ra vụ việc đối tượng Lừ Văn Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng, đến ngày 26/11/2026 đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Bản Phúc, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La sau khi đã lẩn trốn ở nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đối tượng Thái cùng số hung khí liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Việc tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lừ Văn Thái thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.