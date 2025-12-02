Bắt tạm giam Lê Trần Ngọc Hương sinh năm 2006 và người yêu

Ngày 01/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng H. (sinh năm 2008) và Lê Trần Ngọc Hương (sinh năm 2006) cùng ĐKTT phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi can tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can H. và Hương cùng tang vật. Ảnh: CA Vĩnh Long

Theo đó, rạng sáng ngày 25/11/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an phường An Hội tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 45A1, khu phố Mỹ Hòa, phường Bến Tre do Nguyễn Trọng H. và Lê Trần Ngọc Hương thuê ở thì phát hiện tại phòng ngủ của H. và Hương có 01 túi nhựa chứa tinh thể rắn màu trắng và 01 đĩa có chứa tinh thể bột màu trắng nghi là ma túy.

Qua làm việc, H. và Hương khai nhận, tinh thể màu trắng trong túi nhựa và trên đĩa là ma túy mang đến để sử dụng; tiến hành test nhanh, kết quả cả hai dương tính với chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.