Bắt tạm giam Lê Thị Hoài Phương

Bộ Công an thông tin, từ đầu tháng 10/2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện, một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, để rao bán pháo nổ.
Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm" trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp.
Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, Đỗ Minh Trí (sinh năm 2000, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo nổ trên mạng.
Ngày 29/10, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích nơi ở của Trí, thu giữ 56,3 kg pháo nổ, 19,26 kg thuốc pháo, 200 m dây cháy chậm. Từ lời khai của Trí, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1982, ở Nghệ An) - người cung cấp pháo cho Trí, thu 83,3 kg pháo nổ.
Manh mối nhanh chóng dẫn đến một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1988, ở Quảng Trị) cầm đầu, cùng các đối tượng Đoàn Thanh Trì (sinh năm 1988) và Lê Thị Hoài Phương (sinh năm 1976). Khi kiểm tra ô tô do Trì điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 260 kg pháo nổ được bọc trong túi nilon đen.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Tặng (sinh năm 1990, trú Quảng Trị) - người bán pháo cho Lệ; đồng thời phát hiện Trí còn mua pháo từ các đầu mối phía Nam.
Ngày 6/11, tại TP. HCM, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987, trú TP. HCM), thu 68 kg pháo hoa nổ. Ngày 7/11 tiếp tục bắt giữ Nguyễn Sỹ Cường (sinh năm 1997, trú tỉnh Nghệ An, người bán pháo cho Trí) thu 20 kg pháo.
Qua trình đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng tương đương từ 06 - 07 tấn pháo nổ.
Từ ngày 7 đến 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn về tội “Buôn bán hàng cấm”; Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã thu giữ 510kg pháo nổ, 2 xe ô tô và 1 xe máy. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Với quyết tâm Tết Bính Ngọ 2026 không pháo lậu, không có người thương vong do pháo nổ, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa. Trong đó, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu chính quyền địa phương và Trưởng Công an 69 xã, phường tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 3 địa bàn, lập chốt đấu tranh để ngăn ngừa tình trạng pháo nổ nhập lậu thâm nhập, len lỏi vào địa bàn.
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 15/12/2024 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động thu hồi 443 khẩu súng các loại, 1.303 viên đạn, 250 vũ khí thô sơ, 19 quả lựu đạn và mìn, 9,85kg thuốc nổ, 5 kíp nổ, 4,3 kg tiền chất thuốc nổ, 100 công cụ hỗ trợ, 101 linh kiện lắp ráp súng, 86,6kg pháo nổ, 75,6kg thuốc pháo và 2.878 quả pháo tự chế.
Cùng với đó, lực lượng Công an các cấp cũng đã phát hiện đấu tranh 150 vụ, 177 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, thu giữ gần 1,5 tấn pháo, 16 khẩu súng các loại, 41 vũ khí thô sơ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.