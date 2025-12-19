Bắt tạm giam Lê Thị Hoài Phương

Bộ Công an thông tin, từ đầu tháng 10/2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện, một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, để rao bán pháo nổ.

Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm" trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, Đỗ Minh Trí (sinh năm 2000, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo nổ trên mạng.

Ngày 29/10, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích nơi ở của Trí, thu giữ 56,3 kg pháo nổ, 19,26 kg thuốc pháo, 200 m dây cháy chậm. Từ lời khai của Trí, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1982, ở Nghệ An) - người cung cấp pháo cho Trí, thu 83,3 kg pháo nổ.

Đối tượng Đỗ Minh Trí cùng tang vật (Ảnh: Bộ Công an).

Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng cùng tang vật (Ảnh: Bộ Công an).

Manh mối nhanh chóng dẫn đến một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1988, ở Quảng Trị) cầm đầu, cùng các đối tượng Đoàn Thanh Trì (sinh năm 1988) và Lê Thị Hoài Phương (sinh năm 1976). Khi kiểm tra ô tô do Trì điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 260 kg pháo nổ được bọc trong túi nilon đen.

Các đối tượng: Nguyễn Thị Lệ và Lê Thị Hoài Phương cùng tang vật (Ảnh: Bộ Công an).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Tặng (sinh năm 1990, trú Quảng Trị) - người bán pháo cho Lệ; đồng thời phát hiện Trí còn mua pháo từ các đầu mối phía Nam.

Ngày 6/11, tại TP. HCM, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987, trú TP. HCM), thu 68 kg pháo hoa nổ. Ngày 7/11 tiếp tục bắt giữ Nguyễn Sỹ Cường (sinh năm 1997, trú tỉnh Nghệ An, người bán pháo cho Trí) thu 20 kg pháo.

Các đối tượng: Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Cường cùng tang vật (Ảnh: Bộ Công an).

Qua trình đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng tương đương từ 06 - 07 tấn pháo nổ.

Từ ngày 7 đến 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn về tội “Buôn bán hàng cấm”; Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã thu giữ 510kg pháo nổ, 2 xe ô tô và 1 xe máy. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.